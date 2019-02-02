Баланс недели: война за газовые платежки, прогноз от Нацбанка и новые транспортные проекты

На уходящей неделе правительство решило, наконец-то, вмешаться в ситуацию с завышенными платежками за газ, которые последние несколько месяцев будоражат украинцев. Кабинет министров установил норму потребления газа без наличия счетчика на уровне 3,29 куб. м на человека. Причем действовать эта норма будет задним числом - с 9 августа 2018 года.

Причина такого решения очень проста. Дело в том, что правительство снизило норму потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков, еще в конце лета 2017 года. Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя - с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м.

Но это не понравилось «газовым» олигархам, которые не хотели терять живые деньги и смогли найти причину для судебной отмены этого решения. Более того, суд почему-то вернул еще советские параметры вычислений, установив нормы на уровне 9,8 куб. м - при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 18,3 куб. м - при отсутствии горячего водоснабжения и 23,6 куб. м - при наличии газового водонагревателя. В итоге, население начало получать платежки с огромными суммами, появились и долги за предыдущие периоды.

В январе госкомпания «Нафтогаз Украины», которая неоднократно заявляла о неправомерности сверхначислений облгазами, многие из которых принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, призвала украинцев высылать фото платежек с завышенным тарифом.

А на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа. «Газовая среда считает, что надо наживаться на людях. Мы против этого и не дадим так поступать. Было 3,3 кубометра на человека, а почему сейчас надо платить 9 кубов? Мы же понимаем, что это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к старой норме. Будет 3,29 кубометра и, таким образом, люди должны платить справедливый объем», - сказал премьер.

Однако, это совсем не означает, что украинцам без газовых счетчиков можно вздохнуть спокойно. Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что новые нормы потребления газа для домохозяйств, которые повторно Кабмин снизил, могут быть вновь оспорены обгазами.

«Мы надеемся, что это постановление сможет устоять под юридическим давлением облгазов, частных компаний, которые в своем большинстве контролируются господином Фирташем», - заявил он.

В тот же день на горячую тему отреагировал и Антимонопольный комитет. Он пообещал провести проверку облгазов по многочисленным жалобам от бытовых потребителей, а в случае выявления нарушений пригрозил «предусмотренными законодательством мерами».

Также наряду со снижением норм потребления газа правительство решило ускорить темп обеспечения газовыми счетчиками граждан, поручив это «Нафтогазу». Ведь облгазы, на которые было возложено это обязательство, не очень торопятся. Они еще в середине 2016 года должны были оснастить счетчиками все жилые дома в Украине. Если бы это было сделано, то вопрос завышенных норм отпал бы сам собой.

Теперь же премьер Гройсман потребовал установить счетчики в кратчайшие сроки. «Я хотел бы поручить Министерству энергетики после утверждения решения осуществить жесткий контроль выполнения этой задачи «Нафтогазом». Я хочу, чтобы в максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве Украины был газовый счетчик за счет «Нафтогаза». Мы поставим точку, и никто не будет злоупотреблять. Все будут понимать, что есть учет, по которому надо платить», - заявил глава правительства.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что это решение может обойтись «Нафтогазу» в дополнительные 2,5 млрд гривен, так как без счетчиков пока обходятся около 3,3 миллиона потребителей. По его словам, «Нафтогазу» по силам устанавливать ежемесячно по 400-500 тысяч счетчиков.

Электронные услуги – в массы!

Помимо газовых вопросов, на уходящей неделе Кабмин продолжил начавшийся несколько лет назад «цифровой» процесс, утвердив план мероприятий по реализации Концепции развития системы электронных услуг в Украине на 2019-2020 годы.

«Сегодня у нас 118 услуг. Наша задача на 2019 год - еще пятьдесят электронных услуг», - заявил Гройсман.

Глава правительства назвал одним из приоритетов своего Кабинета создание системы прозрачных офисов по всей стране, в которых граждане смогут свободно получить услуги, которые доступны в электронном формате.

Внедрением в жизнь «цифровых» услуг занимается специальное ведомство - Государственное агентство по вопросам электронного правительства. Одной из самых прогрессивных должна стать услуга по оформлению водительских удостоверений в электронном формате. «Будут отобраны услуги с наибольшей социальной востребованностью и антикоррупционным влиянием. В частности, эти услуги будут касаться производства лекарств, водоотвода, строительства, оформления водительских удостоверений», - рассказал глава ведомства Алексей Рыженко, представляя на заседании Кабмина внедряемые в 2019 году электронные услуги.

Кроме этого, Госагентство в 2019 году планирует приобщить к системе электронного документооборота несколько сотен органов государственной власти. «Сегодня к системе электронного взаимодействия органов исполнительной власти подключено более 670 органов, учреждений и организаций. Ежедневно в системе пересылается более 5,4 тысячи электронных документов. В планах на этот год - подключить к системе не менее 300 новых абонентов, прежде всего, за счет органов местного самоуправления, в том числе, новосозданных объединенных территориальных громад», - сказал Рыженко.

Макроэкономический оптимизм Нацбанка

Национальный банк на уходящей неделе поделился оптимизмом по поводу будущего украинской экономики. Регулятор сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В 2020 году Нацбанк ожидает рост экономики нашей страны на 2,9% при инфляции 5%.

Солидарны с его мнением эксперты. «На следующий год мы ожидаем замедления роста до 2,5%, поскольку база сравнения более высокая, прежде всего, в сельском хозяйстве», - отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, после роста на 8% в прошлом году, в этом году сельское хозяйство может упасть на 2,8%.

Правда, с таким прогнозом согласны не все. Так, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Международный валютный фонд – на 2,7%, а Всемирный банк - на 2,9%.

Что касается инфляционных процессов, то ожидания НБУ и экспертов несколько разнятся. В Нацбанке считают, что инфляция на конец года составит 6,3%. А вот Фиала уверен, что цифра будет немного выше: «Инфляцию мы ожидаем на уровне 7,5% в текущем году, в следующем году – 6%». Он также спрогнозировал, что учетная ставка Национальным банком будет снижена. «Экономисты ожидают, что она снизится на 2-3 процентных пункта до конца года. Скорее всего, это произойдет только во втором полугодии», - отметил Фиала.

Еще Нацбанк улучшил прогноз международных резервов на конец 2019 года - до 20,6 млрд долларов с 18,6 млрд долларов. Также центробанк прогнозирует поступление в 2019 году 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций.

«По нашим прогнозам, в этом году Министерство финансов разместит еврооблигации на 2 млрд долларов», - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом он напомнил, что в текущем году должен поступить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза и остаток гарантии Всемирного банка. Кроме того, пополнить валютные резервы нашей страны поможет ключевой кредитор – Международный валютный фонд. Нацбанк рассчитывает на получение в этом году двух траншей от МВФ на 2,5 млрд долл.

«Мы надеемся, что Украина выполнит все взятые на себя обязательства, и мы в этом году получим в целом 2,5 млрд долларов, которые мы ожидаем получить двумя траншами - в мае и ноябре», - отметила на пресс-конференции и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

Регулятор также ожидает привлечь в экономику Украины валюту от трудовых мигрантов. Речь идет о внушительной сумме - в 2018 году она составила около 11 млрд долларов.

Между тем, Нацбанк спрогнозировал сокращение доходов от транзита газа вдвое в случае запуска газопроводов в обход территории нашей страны. «Запуск обходных газопроводов сократит объемы транзита газа. Мы предусмотрели это в наших прогнозах. Предусмотрели сокращение почти вдвое – с 90 млрд кубов до 50. И, соответственно, сокращение выручки от этого», - сказала и.о. главы НБУ, добавив, что выручка от транзита составляет сейчас порядка 3 млрд долларов.

Новые транспортные проекты

На уходящей неделе в Министерстве инфраструктуры для официального объявления планов на 2019 год собрались главы всех транспортных сфер.

Так, руководитель «Укравтодора» Славомир Новак сообщил, что на дорожную отрасль будет выделено более 50 млрд гривен. За эти деньги будут ремонтировать как дороги местного значения, так и государственного. Он уточнил, что приоритетом будут объекты, расположенные в транспортном коридоре между Балтийским и Черным морями под названием Go Highway. Именно это направление должно соединить порты Николаева, Херсона и Одессы с портами Балтийского и Северного морей. В текущем году дорожники планируют отремонтировать более 108 километров транспортного коридора, благодаря чему к концу года можно будет добраться по современной дороге из Львова в Умань.

Кроме того, «Укравтодор» планирует в этом году приступить к строительству моста через Хаджибейский лиман, работы на котором были заморожены в 2008 году. Также, по словам Новака, на 2019 год запланирован ремонт дорог Днепр – Решетиловка, Николаев - Кропивницкий, Одесса - Рени с новым объездом города Рени, Запорожье - Мариуполь, Павлоград - Лозовая.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что приоритетом в этом году для компании будет выбор поставщика грузовых электровозов.

«За следующие 10 лет нам надо будет обновить 450-500 грузовых электровозов. Объем инвестиций, необходимый для этого, составляет 80 млрд гривен. Поэтому решение по выбору стратегического партнера будет ключевым», - заявил он. При этом Кравцов отметил, что для «Укрзализныци» в этом процессе важен момент локализации производства: «Мы ожидаем, что уровень локализации будет не менее 50%».

Также глава госкомпании сообщил о планах сократить время следования поездов из Киева в Мариуполь и перевести их на ежедневное курсирование. Кроме того, по его словам, «Укрзализныця» разрабатывает комплексную программу обновления пригородного сообщения в киевском регионе и планирует в этом году приступить к ее реализации. Кравцов также отметил, что «Укрзализныця» в этом году активизирует обновление парка пассажирских вагонов.

«В этом году мы планируем обновить более 130 пассажирских вагонов, 46 планируем купить новых. Также на этот год мы запланировали обновить 24 пригородных поезда», - сказал он.

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский заявил, что компания планирует в этом году увеличить количество доставляемых посылок до 28 млн штук и получить более 65 млн гривен от сдачи в аренду помещений. «Также на 22% запланирован рост объемов торговли», - подчеркнул Смелянский. Еще «Укрпошта» планирует в этом году завершить компьютеризацию всех сел с населением более двух тысяч человек.

Руководитель госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс сообщил, что его ведомство намерено в текущем году провести дноуглубление в восьми морпортах страны. А также сделать крупнейший по объемам перевалки грузов порт «Южный» (Одесская обл.) самым глубоководным в акватории Черного моря.

Кроме этого, Администрация морпортов намерена в этом году увеличить финансирование программы ремонта флота до 270 млн гривен.

«В 2018 году мы инвестировали 100 млн гривен, в 2019 году наш план - увеличить объем инвестиций до 270 млн гривен, чтобы мы могли реализовать программу ремонта флота и в будущем наша цель - максимально эффективно с помощью своего флота осуществлять дноуглубительные работы», - сказал Вецкаганс.

Он также добавил, что в соответствии с программой развития флота АМПУ планирует в этом году приобрести три лоцманских катера, один землесос и несколько катеров, общий объем инвестиций составит 950 млн гривен.

Также приоритетом в этом году для АМПУ является передача в концессию стивидорной компании «Ольвия» и Херсонского морпорта, что позволит привлечь около 8 млрд гривен. Вецкаганс отметил, что в феврале будет создана конкурсная комиссия по оценке данных проектов, а в марте АМПУ планирует выйти на этап согласования тендерных документов и критериев оценки потенциальных конкурсантов, чтобы уже в мае объявить тендер.

«В середине года, ближе к осени, мы подпишем первые концессионные договоры. Также в этом году мы планируем закончить работу над технико-экономическими обоснованиями следующих проектов - концессии железнодорожного терминала в Черноморске и государственной стивидорной компании в порту «Южный», - добавил Вецкаганс.

Первая рабочая неделя февраля будет ознаменована стартом очередной сессии Верховной Рады, у депутатов будет много ответственной законодательной работы. А Госстат в пятницу объявит показатели инфляции в январе. И хотя нынешняя оттепель будет недолгой и к концу недели сменится морозами, весна все же не за горами.

Александр Куницкий