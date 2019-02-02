Порошенко задекларировал почти 20 миллионов гривень доходов в виде дивидендов и процентов

Соответствующие изменения имущественного статуса главы государства обнародованы в Едином государственном реестре деклараций 1 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко получил более 18,5 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и 1,1 млн в виде процентов от вкладов в ОАО «Международный инвестиционный банк».

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Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях, датированном 1 февраля 2019 года.

В частности, президент задекларировал дивидендов на сумму в 18,5 млн от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".

Также Порошенко задекларировал проценты по трем вкладам в ПАО «Международный инвестиционный банк» в сумме 609,1 тыс. грн, 324,8 тыс. грн, 191,1 тыс. грн.

*** Закрытый инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" управляет активами президента.

«Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года, ключевым его владельцем является Порошенко.