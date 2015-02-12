Неплатежеспособные банки начали продавать свое имущество на биржах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выручил от продажи имущества девяти неплатежеспособных банков через соответствующие биржи 118 млн грн, сообщили журналистам в фонде.

«На сегодня девять неплатежеспособных банков уже осуществляют продажу имущества через соответствующие биржи. По состоянию на 11 февраля сумма средств, вырученных от продажи такого имущества, составляет 118 млн грн», - говорится в материалах фонда.

По информации фонда, вырученные средства направляются на погашение требований кредиторов банков в установленной очередности.

Читайте такжеФонд гарантирования вкладов одолжил у Нацбанка на 2015 год почти 10 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, Фонд гарантирования на аукционе по продаже автотранспорта ликвидируемого «Брокбизнесбанка» 10 февраля реализовал 91 лот на общую сумму 12,410 млн грн.

В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 4 финучреждениями. Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования.

Объем финансовых ресурсов Фонда на 1 февраля составил 16,826 млрд грн.