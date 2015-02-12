Центробанк Казахстана не исключает девальвации тенге при цене нефти ниже $50
Но считает, что на сегодняшний день таких предпосылок нет.
Национальный банк Казахстана при дальнейшем снижении цен на нефть предполагает плавное изменение обменного курса тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление председателя Нацбанка РК Кайрата Келимбетова.
Читайте такжеКазахстан окунулся в кризис: урезает бюджет, создает резерв, замораживает генпланы "Если цена нефти будет ниже, чем 50 долларов, и реализуются более негативные сценарии, в таком случае мы предполагаем, что возможно плавное изменение обменного курса. Опять же, речь идет о среднегодовой цене и продолжительном снижении цен на нефть путем, в том числе, расширения коридора обменного курса", - пояснил Келимбетов.
Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день таких предпосылок нет. "На сегодняшний день макроэкономических предпосылок нет, в том числе текущий коридор позволяет находиться нам именно там - сегодня доллар порядка 185 тенге стоит", - заявил Келимбетов.
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