Центробанк Казахстана не исключает девальвации тенге при цене нефти ниже $50

Национальный банк Казахстана при дальнейшем снижении цен на нефть предполагает плавное изменение обменного курса тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление председателя Нацбанка РК Кайрата Келимбетова.

Читайте такжеКазахстан окунулся в кризис: урезает бюджет, создает резерв, замораживает генпланы "Если цена нефти будет ниже, чем 50 долларов, и реализуются более негативные сценарии, в таком случае мы предполагаем, что возможно плавное изменение обменного курса. Опять же, речь идет о среднегодовой цене и продолжительном снижении цен на нефть путем, в том числе, расширения коридора обменного курса", - пояснил Келимбетов.

Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день таких предпосылок нет. "На сегодняшний день макроэкономических предпосылок нет, в том числе текущий коридор позволяет находиться нам именно там - сегодня доллар порядка 185 тенге стоит", - заявил Келимбетов.

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