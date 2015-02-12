Европейский центробанк перекрыл греческим банкам доступ к деньгам, но лазейку оставил

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 11 февраля прекратил принимать в качестве залога государственные облигации Греции, передает DW.

Эта мера существенно ограничила греческим банкам доступ к деньгам. Но пока им для получения свежей ликвидности оставили лазейку под названием ELA.

Читайте такжеПереговоры между Грецией и кредиторами закончились безрезультатноЭтот механизм существует для того, чтобы немедленно оказывать помощь банкам, столкнувшимся с чрезвычайными обстоятельствами. Например, оказавшимся в ситуации, когда клиенты вдруг начинают в массовом порядке снимать деньги со своих счетов.

Запуск механизма ELA оговорен целым рядом условий. Как стало известно еще 5 февраля, центральному банку Греции разрешено экстренно предоставлять местным банкам до 60 миллиардов евро. Этой гигантской суммы должно хватить, чтобы, как минимум, на несколько месяцев обеспечить ликвидностью весь греческий банковский сектор. Так что какие-либо потрясения непосредственно после 11 февраля Греции не угрожают.

Читайте такжеГреция шантажирует Евросоюз кредитами России и КитаяМеханизм ELA является временным, но нигде четко не оговорено, как долго его разрешается использовать. Американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на источник в ЕЦБ, утверждает, что речь может идти о сроке до одного года.

Поэтому онлайн-версия немецкого издания Der Spiegel считает, что запуск механизма ELA следует воспринимать, прежде всего, как политический сигнал членам нового греческого правительства: "Вам ничего иного не остается, как прийти к компромиссному решению с вашими кредиторами. Вам дают на это время, до одного года. Воспользуйтесь им!".