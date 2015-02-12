Российский рубль резко упал после заявления Порошенко в Минске

Курс доллара к рублю на Московской бирже в начале торгов в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 74 копейки и составил 65,99 рубля, сообщает ТАСС.

При этом сегодня курс доллара поднимался на 2,25 рубля и достигал отметки 67,5 рубля, евро - на 2,46 рубля до 76,41 рубля.

Существенный рост волатильности произошел после заявлений Президента Украины Петра Порошенко о том, что на Минских переговорах "пока никаких хороших новостей" нет.

Читайте такжеКлимкин: Переговоры "нормандской четверки" в Минске продолжаются"К несчастью, хороших новостей пока нет. На данный момент нет вообще никаких новостей. Но надежда всегда остается", - сказал Порошенко агентству AFP.