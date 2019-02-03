Украина ожидает в феврале получить почти 18 миллиардов гривень под гарантии Всемирного банка

Для обеспечения финансирования госбюджета в январе Минфин заменил этот источник внутренними заимствованиями.

Министерство финансов Украины перенесло запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн, что составляет почти 640 млн долл. по текущему официальному курсу, на февраль.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, для обеспечения финансирования государственного бюджета в январе Минфин заменил этот источник внешних заимствований внутренними заимствованиями.

Так, в целом в январе Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на эквивалент 41,7 млрд грн, из которых ОВГЗ в национальной валюте на 24,4 млрд грн и в иностранной валюте на 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., под которую Минфин 27 декабря привлек в государственный бюджет кредитные средства в размере 349,3 млн евро.