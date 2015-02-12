Украина получит $40 млрд, включая $17,5 млрд по новой программе МВФ

Общий пакет финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине в ближайшие 4 года, составит порядка 40 млрд долл., включая 17,5 млрд долл. по новой программе кредитования экономики со стороны Международного валютного фонда.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.

Как отмечает агентство, новая программа МВФ будет рассчитана на 4 года.

Позднее Департамент внешних связей Международного валютного фонда распространил заявление Лагард, в котором, в частности, отмечается, что миссия достигла соглашения с украинским правительством по новой экономической программе с объемом кредитования 17,5 млрд долл., а также о доступе к другим источникам финансирования. «Из всех источников вместе взятых, общий пакет финансовой помощи составит порядка 40 млрд долл. за четырехлетний период», - сказала Лагард.

Читайте такжеКабмин утвердил Меморандум сотрудничества с МВФПри этом она отметила, что новая программа с МВФ приведет к экономической стабилизации Украины и поддержит рост в среднесрочной перспективе. «Это амбициозная, жесткая программа, которая также содержит определенные риски. Но это реалистичная программа, которая может стать поворотным моментом для Украины», - подчеркнула директор-распорядитель Фонда.