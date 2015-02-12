Кабмин утвердил Меморандум сотрудничества с МВФ

Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеМВФ предоставит Украине $40 млрд, включая $17,5 млрд по новой программе«Кабинет министров Украины согласовал проект меморандума между Украиной и МВФ. В прошлом году у нас была программа с МВФ – программа stand-by, согласно которой весь перечень реформ был выполнен правительством. Но в связи с российской военной агрессией и обострением ситуации на востоке мы обратились к нашим западным партнерам и МВФ о расширении программы финансовой поддержки Украины, - сказал Яценюк. - Мы обратились в МВФ с ходатайством об утверждении Советом директоров МВФ четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, которая в целом даст возможность Украине в течение 4 лет дополнительно получить в виде финподдержки порядка 25 млрд долл., из которых 17,5 млрд долл. – это средства, которые МВФ предоставит Украине для стабилизации финансовой ситуации в стране».