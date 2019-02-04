Госбюджет Украины в январе недополучил почти 7 миллиардов плановых доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы госбюджета Украины в январе сократились на 1,3%.

Государственный бюджет Украины в январе 2019 года получил 54,489 млрд грн доходов, что на 6,564 млрд грн, или на 10,8%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы госбюджета за месяц сократились на 697 млн грн, или на 1,3%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП, предельный объем государственного и гарантированного государством долга в сумме 2,449 трлн грн.