НБУ считает нежизнеспособными бизнес-модели более половины небольших банков

Основной проблемой для них остается отсутствие стратегии развития.

Национальный банк Украины по результатам анализа данных 40 средних и небольших банков считает нежизнеспособными бизнес-модели более 20 финучреждений.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на заявление первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

По ее словам, оценка банков в рамках SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) включает анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности.

«К сожалению, среди 40 средних и небольших банков - более чем в 20 финучреждениях оценки оказались неудовлетворительными. Пока основной проблемой для небольших банков остается отсутствие стратегии развития и как результат - нежизнеспособность бизнес-модели. Еще один важный вопрос - источник средств для поддержки капитала банка», - сказала Рожкова.

По ее словам, по завершению оценки регулятор с каждым банком отдельно обсудит стратегию и видение дальнейшей работы в финансовом секторе.

«Сегодня финансовый сектор становится все более технологичным, и некоторые небанковские учреждения благодаря внедрению новейших технологических решений предлагают клиентам доступные сервисы. Мы неоднократно подчеркивали, что для тех небольших банков, которые не имеют стратегии и видения дальнейшего развития, есть три основных пути: работа по повышению эффективности бизнес-модели, консолидация и слияние с другими банками или добровольный отказ от банковской лицензии», - добавила Рожкова.

Справка УНИАН. В Украине по состоянию на 1 января 2019 года 77 работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности.