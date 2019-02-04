Кабмин включил 21 предприятие в список большой приватизации-2019

Правительство вернуло в список теплогенерирующие предприятия.

Кабинет министров опубликовал перечень объектов большой приватизации на 2019 год, в котором находится 21 предприятие.

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Так, в списке присутствуют «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», а также пять теплогенерирующих предприятий («Херсонская ТЭЦ», «Одесская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская теплоцентраль», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль»), а также компания «Центрэнерго».

Кроме того, в перечень объектов большой приватизации попали «Объединенная горно-химическая компания», «Угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод», «Ориана», «Президент-Отель», государственное публичное акционерное общество «Национальная акционерная компания «Украгролизинг», фармацевтическая компания «Индар».

Примечательно, что после заседания Кабинета министров 16 января этого года, на котором утверждался перечень, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров писал, что правительство исключило из списка теплогенерирующие предприятия.

На том же заседании премьер Владимир Гройсман поручил разработать механизм передачи ТЭЦ местным советам, которые обратились в Кабмин с обращением о готовности принять их в коммунальную собственность.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году, в который вошло 23 предприятия.