В ГФС похвастались ростом поступлений единого соцвзноса в январе

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поступления ЕСВ выросли на 3,95 миллиарда гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе 2019 года составили 19,12 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поступления ЕСВ выросли на 3,95 миллиарда гривень или на 26,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе 2018 года составили 15,17 миллиарда гривень.

По данным Государственной фискальной службы Украины (ГФС), по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 миллиарда гривень, - до 228 миллиарда гривень.