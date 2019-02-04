Длительность падения Bitcoin побила исторический рекорд

Криптовалюта официально вошла в самый длинный период снижения цены за всю свою 10-летнюю историю.

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 17 декабря 2017 года достигла рекордного максимума в $19 764, по данным CoinDesk, и с тех пор несколько раз демонстрировала длительное снижение. К 2 февраля 2019 года медвежий тренд Bitcoin длится уже 411-й день подряд.

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Эта полоса снижения цены Bitcoin превосходит по длительности медвежий рынок 2013-2015 годов, который продлился 410 дней от самой высокой до самой низкой цены, пишет FinClub.

Но по глубине падения нынешнее снижение цены все еще не превысило падение 2011 года, которое длилось всего 163 дня. Тогда с ценового максимума в $31,50 криптомонета упала до $2,01 – более чем на 93%.

Это более значительное падение, чем медвежий рынок 2013-2015 годов, когда цены упали на 86%. Нынешний медвежий тренд показывает 84% максимального падения и 82% снижения при текущей цене около $3400 (на 17:30 3 февраля Bitcoin стоил $3474, а капитализация составляла $60,85 млрд).

Участники рынка верят, что «дно» уже близко, а рост начнется после запуска ETF-фондов. Кроме того, вновь бычьим рынок может сделать сокращение блока, который добывают майнеры. Это сокращение может произойти в конце мая 2020 года, поэтому рынок может начать расти минимум за квартал до этой даты.