Украинская экономика в прошлом году выросла на 3,4% - Кубив

По словам министра, в январе-ноябре прошлого года украинский экспорт вырос на 13,5% – до 95,4 млрд долларов.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2018 году составил 3,4%, о чем на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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"Статистика, которая будет в феврале, покажет стабилизацию, рост украинской экономики на 3,4%", - сказал он.

По словам Кубива, в январе-ноябре прошлого года украинский экспорт вырос на 13,5% – до 95,4 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2018 год предусматривал показатель роста экономики на уровне 3%.

Национальный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.