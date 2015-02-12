Гривня на межбанке опустилась до 26,30 за доллар

В четверг, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 25,70/26,30 грн/долл.,

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, рынок пока переваривает информацию, полученную от МВФ, и информацию по Минской встрече, торги идут осторожно.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,98/29,66 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3900/0,3950 грн/рубль.

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