Депутаты приняли закон о дерегуляции бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект (№1580) во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, этот законопроект "значительно упрощает регуляторное давление на бизнес, предусматривает упрощение по ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству".

После длительного обсуждения и дискуссий народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан заметила, что законопроект правильный и сегодня можно было бы сделать "революцию в экономике Украины". В то же время, по ее словам, законопроект разделил депутатов на тех, которые планируют, и тех, которые не планируют жить в Украине.

Продан предложила законопроект направить на повторное второе чтение, в частности, ввиду того, что не была поддержана часть "правильных" поправок. "В том виде, в котором сейчас этот законопроект, он опять обеспечивает коррупционеров и позволяет снова злоупотреблять при предоставлении административных услуг", - сказала депутат.

После принятия закона председатель ВР Владимир Гройсман попросил профильные министерство и комитет ВР "доработать все, что необходимо".

Как говорится в объяснительной записке, целью закона является дерегуляция хозяйственной деятельности, которая позволит Украине повысить позицию в рейтинге Doing Business.

Закон предусматривает ликвидацию разрешительных центров как отдельной составляющей центров предоставления административных услуг, и предоставление административных услуг по выдаче документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности через центры предоставления административных услуг (с увеличением количества таких центров) и усиление ответственности администратора за неисполнение должностных обязанностей.

Также отменяется необходимость получения разрешительных документов и полномочие органов власти по их выдачи путем внесения изменений в законы Украины, регулирующие отношения в соответствующих сферах хозяйственной деятельности.

Кроме того, закон предусматривает: улучшение качества предоставления административных услуг через введение альтернативной возможности подачи документов должностным лицам органов местного самоуправления, администраторам центров предоставления административных услуг; сокращение сроков предоставления админуслуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей; отмену государственной регистрации договоров коммерческой концессии; отмену опубликования сообщений о государственной регистрации в бумажном специализированном печатном СМИ, и введение обнародования этих сообщений на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей; обеспечение возможности предоставления органами регистрации дополнительных платных услуг, связанных с осуществлением государственной регистрации, предоставление заявителям возможности получать административные услуги в сфере государственной регистрации за дополнительную плату в сокращенные сроки, а также выплату государственным регистраторам вознаграждения за выполнение функций в соответствующей сфере; установление справедливой (дифференцированной) системы оплаты административных услуг в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений; решение существующей проблемы кадрового обеспечения путем возложения полномочий государственных регистраторов в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, а также государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей на должностные лица органов местного самоуправления, администраторов центров предоставления административных услуг; ведение Единого государственного адресного реестра, в который в обязательном порядке будут вноситься сведения об актах органов и должностных лиц местного самоуправления по вопросам наименования (переименования) улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории соответствующего населенного пункта, а также других вопросов административно-территориального устройства, с целью соблюдения единого порядка внесения и поиска сведений в Государственном реестре прав.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства законопроектом предусматривается упрощение процедуры переоборудования и перепланировки жилых помещений: отмена требований по получению гражданами разрешения исполнительного комитета советов на выполнение работ по переоборудованию и перепланировке; определение Минрегионом перечня работ, которые могут проводиться без получения разрешительных документов и после завершения которых объект не требует приема в эксплуатацию.

В то же время центральные органы власти лишены несвойственных функций по: согласованию проектов строительства объектов, которые влияют или могут влиять на состояние атмосферного воздуха; контролю за соблюдением законодательства о рекламе.

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В сфере регулирования градостроительной деятельности предусматривается децентрализация функций государства, в частности: возможность создания органов Госархстройконтроля в составе органов местного самоуправления и райгосадминистраций; передача на местный уровень полномочий по выдаче разрешительных документов, осуществление Госархстройконтроля и прием в эксплуатацию объектов; образование системы государственного надзора за принятыми решениями и возможность их обжалования; исчерпывающий перечень оснований для возвращения деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ; исчерпывающий перечень документов, которые подаются для получения разрешения на выполнение строительных работ; сокращение срока выдачи технических условий с 15 – 30 до 10 рабочих дней; обеспечение механизмов уплаты средств долевого участия до приема в эксплуатацию объектов; право заказчика строительства на применение в соответствии с законодательством автономных систем инженерного обеспечения; полномочия местных госадминистраций по ведению единого государственного реестра граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий; полномочия органов местного самоуправления по организации работы, связанной с завершением долгостроев; контроль органов местного самоуправления за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением средств физических и юридических лиц и т. п.

Законом отменяется: необходимость информирования заказчиком местных органов власти о полученных документах до начала строительства и о приеме объектов в эксплуатацию; штраф за не предоставление указанной информации; проведение обязательной экспертизы смет проектов строительства стоимостью до 300 тыс. грн, которые строятся за государственные средства; ограничения по привлечению к осуществлению контроля специалистов только организаций, аттестованых Минрегионом; определение Госархстройинспекции заказчиком при снесении по решению суда самостроев.