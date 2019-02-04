Минфин пока не видит необходимости в реструктуризации долгов Украины

Бюджетный кодекс предусматривает определенный инструментарий на случай, если Украина не сможет привлечь плановый объем заимствований из внешних источников.

Министерство финансов пока не видит необходимости в реструктуризации долгов Украины по аналогии с проведенной в 2015 году для снижения долговой нагрузки.

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"Необходимости в реструктуризации пока нет", - сказал в интервью УНИАН заместитель министра финансов Василий Шкураков.

По его словам, Бюджетный кодекс предусматривает определенный инструментарий на случай, если Украина не сможет привлечь плановый объем заимствований из внешних источников.

"Это замена внешних заимствований внутренними. В крайнем случае, можно купить за гривню валюту из резервов Национального банка и заплатить по долгам. Инструментов достаточно", - добавил Шкураков.

Он отметил, что проведение реструктуризации в 2015 году было необходимым, так как экономика Украины в то время просто не могла обслуживать долги в таком объеме.

"Государство, государственные предприятия и банки потеряли имущество в Крыму и на Донбассе. И это было не самостоятельное решение Украины, а часть программы с Международным валютным фондом", - пояснил замминистра.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году провела реструктуризацию долга по еврооблигациям на 15 миллиардов долларов, в рамках которой кредиторы согласились на списание долга нашей страны на 3 миллиарда долларов и продление сроков погашения.

В ноябре 2015 года Украина выпустила новые еврооблигации на 12 мллиардов долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых. Также были выпущены государственные деривативы с привязкой к росту ВВП на 3 миллиарда долларов.