Украина хочет одолжить $600 миллионов под гарантию Всемирного банка

В целом за год Минфин ожидает поступлений от размещения евробондов на уровне 2 миллиардов долларов.

Министерство финансов Украины проводит работу по привлечению около 600 миллионов долларов заимствований на внешнем рынке под гарантию Всемирного банка.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков.

"Сейчас Минфин проводит работу по привлечению под гарантию Всемирного банка кредитных средств в сумме около 600 миллионов долларов", - сказал Шкураков.

По его словам, в целом за год Минфин ожидает поступлений от размещения евробондов на уровне 2 миллиардов долларов, но это будет зависеть от конъюнктуры рынков.

"Будем анализировать настроения инвесторов. Острой необходимости бежать и занимать под любые проценты у нас нет. Валюты достаточно в стране, что подтверждается объемами заимствований на внутреннем рынке. Думаю, будет два или три размещения в зависимости от конъюнктуры рынка", - добавил Шкураков.

Также он напомнил, что Украина в декабре прошлого года начала с Международным валютным фондом новую 14-месячную программу, по которой в 2019 году в резервы Национального банка поступит еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в рамках макрофинансовой помощи от Евросоюза в марте ожидается поступление в бюджет второго транша в сумме 500 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 миллионов долларов. Под эту гарантию Украина в декабре привлекла в госбюджет 349,3 миллиона евро.

В конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов долларов составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 миллиарда долларов - 9,750% годовых.