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Украинская "дочка" российского "Сбербанка" получила 7,6 миллиарда убытка

18:01, 04 февраля 2019
Финансы
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Уставный капитал "Сбербанка" составляет 20,7 миллиарда гривень / фото УНИАН

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Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 20,765 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 миллионов гривень прибыли.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

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Теги: #российские банки#Сбербанк в Украине