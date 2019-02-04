Украинская "дочка" российского "Сбербанка" получила 7,6 миллиарда убытка

На 1 января уставный капитал банка составил 20,8 миллиарда гривень.

Украинская дочерняя структура российского государственного "Сбербанка" по итогам 2018 года получила 7,614 миллиарда гривень убытка.

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Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 20,765 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 миллионов гривень прибыли.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.