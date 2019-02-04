Во вторник в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 5 февраля: 100 USD – 2742,3692 гривни; 100 EUR – 3138,6415 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2742,3692 (4 февраля – 2757,0704)

100 EUR – 3138,6415 (4 февраля – 3162,6355)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,37/27,39 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,27/31,29 гривни/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 5 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,4237 гривни/доллар, к евро – на уровне 31,3864 гривни/евро.