Совет директоров МВФ примет решение о выделении денег Украине в течение 4 недель

Решение совета директоров Международного валютного фонда по Украине ожидается в течение 4 следующих недель, сообщил руководитель миссии фонда в Украине Николай Георгиев на брифинге в НБУ.

Георгиев пояснил, что новая программа МВФ заменит действующую программу «стенд-бай», а и финансовая поддержка Украины в рамках новой программы составит порядка 17,5 млрд долл.

«Как всегда, договоренности, которых мы достигли, являются предметом для утверждения советом директоров МВФ. Ожидается, что решение совета директоров МВФ будет принято в течение четырех следующих недель, после чего правительство Украины начнет внедрение предварительных мер», - сказал он.

Также руководитель миссии сообщил, что новая программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ.

«Относительно денежно-кредитной политики глава НБУ уже сказала о продлении режима гибкого курсообразования для поддержки внешнего сектора экономики и соответствующего уровня резервов. Эта политика позволит привести инфляцию до уровня менее 10% и откорректировать макроэкономическое состояние», - добавил Георгиев. По его словам, реформа финансового сектора будет направлена на поддержку банковской системы для повышения ее способности поддерживать экономический рост.

Также Георгиев рассказал о предстоящем блоке реформ для повышения инвестиционной привлекательности Украины и обеспечения роста экономики, который включает три компонента. «Первое – антикоррупционная реформа и реформа судебной системы. Второе – дерегуляция и реформа администрирования налогов, чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции. И наконец, реформа государственных предприятий Украины, включая реструктуризацию НАК «Нафтогаз», - сказал он.

Руководитель миссии МВФ выразил ожидание, что очерченный круг реформ поможет преодолеть ключевые экономические проблемы, а также восстановить и поддерживать макроэкономическую стабильность в стране.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В целом в прошлом году Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.