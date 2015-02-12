Гонтарева ожидает роста золотовалютных резервов до $17 млрд в этом году

Национальный банк Украины банк ожидает роста золотовалютных резервов страны до конца 2015 года до 17 млрд долл. за счет реализации программы реформ и получения международной финансовой помощи, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в НБУ.

«Хочу сказать, что минимально, что мы планируем, это три месяца покрытия импорта. Я все-таки надеюсь, что мы сможем достичь уровня 17 млрд долл. на конец 2015 года. Если мы сможем достичь 20 млрд, из которых большая часть будут чистые резервы, я буду очень счастлива. Пока цель - 17 млрд гросс-резервов на конец года», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что сможет объявить, какой уровень резервов ожидается на конец года, как только будет подписана новая программа с МВФ. «Богатство нашей страны - это не только международная помощь, это наращивание наших чистых резервов. И я надеюсь, что данная программа, программа реформ, а не только программа международной финансовой помощи, нам однозначно это поможет сделать», - добавила она.

В рамках мер по стабилизации финсектора согласно новой программе МВФ глава НБУ выделила продолжение политики гибкого обменного курса и усиление ответственности собственников и менеджмента банков.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе снизились до более чем 11-летнего минимума - до 6,420 млрд долл.

Кабинет министров Украины 11 февраля утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Решение совета директоров Международного валютного фонда по Украине ожидается в течение 4 следующих недель.