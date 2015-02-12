Официальный курс гривни заметно вырос после вчерашнего антирекорда

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 12 февраля с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2509.9142 (с 11 февраля – 2555.8067);

100 евро – 2839.7169 (с 11 февраля – 2887.2948);

10 российских рублей – 3.7995 (с 11 февраля – 3.9052).

Читайте такжеГривня на межбанке опустилась до 26,30 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины вчера, 11 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,5581, что на 60 копеек ниже предыдущего минимального значения на уровне 24,9562, установленного 9 февраля.