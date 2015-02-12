Новая программа МВФ поможет стабилизировать гривню – Яценюк

Новая четырехлетняя программа сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом позволит Украине получить доступ к финансовым ресурсам других кредиторов и частных инвесторов, заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина получит доступ как к финансовым ресурсам международных кредиторов, так и к финансовым ресурсам частных инвесторов», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что целью новой программы также является стабилизация банковской системы и валютного курса. «Восстановление доверия к Украине путем принятия четырехлетней программы послужит серьезным фактором для стабилизации валюто-обменного курса и усиления банковской системы, которая даст возможность экономике развиваться», - сказал глава правительства.

В то же время Яценюк призвал политические силы внутри страны поддержать идеи новой программы сотрудничества с МВФ, заявив, что ответственность за реализацию программы реформ несет не только правительство, но и парламентская коалиция.

«Это те реформы, которые нужны стране. Именно под эти реформы наши иностранные партнеры будут давать нам финансовую помощь, - подчеркнул глава правительства. – 2016 год должен стать годом стабилизации и экономического роста. И сейчас от парламентской коалиции, правительства и в целом от страны зависит, насколько мы способны быстро и эффективно проводить необходимые для этого реформы».

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Ранее директор – распорядитель Международного валютного фонда отмечала, что общий пакет финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине в ближайшие 4 года, составит порядка 40 млрд долл., включая 17,5 млрд долл. по новой программе кредитования экономики со стороны Международного валютного фонда. При этом она отметила, что новая программа с МВФ приведет к экономической стабилизации Украины и поддержит рост в среднесрочной перспективе.