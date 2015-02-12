Дефицит бюджета Украины после его пересмотра составит до 4,6% ВВП

Дефицит сектора государственного управления после пересмотра госбюджета по итогам переговоров с Международным валютным фондом составит не более 4,6% ВВП, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько на брифинге в НБУ.

Министр сообщила, что по результатам переговоров с МВФ правительство Украины предпримет ряд шагов.

«Мы пересмотрим размер дефицита бюджета, чтобы дефицит сектора общегосударственного управления составлял не более 4,6% ВВП», - сказала она.

По ее словам, такой показатель дефицита обусловлен пересмотром субсидий для бедных слоев населения в период повышения тарифов на газ.

Одновременно она сообщила, что правительство продолжит сокращение государственных расходов и снижение специальных пенсий.

Также Яресько анонсировала усиление прогрессивности налогообложения доходов граждан при одновременном повышении эффективности администрирования налогов.

Читайте такжеУкраинцам в 2015 году повысят тарифы и выделят 12,5 млрд гривень на их компенсациюМинистр сообщила, что в течение предстоящих 2-4 лет правительство будет работать над снижением долговой нагрузки на экономику. «Сумма, которая была добавлена к нашему так называемому государственному балансу - 40 млрд долларов - во время режима Януковича. Обслуживание этого долга – тяжелая ноша. И потому мы будем работать в течение следующих 2-3-4 лет на протяжении этой программы (программы с МВФ - УНИАН), чтобы снизить эту нагрузку», - сказала она.

Министр отметила, что правительство будет вести переговоры с держателями суверенного долга для улучшения состояния долга в среднесрочной перспективе.

«Эта программа открывает двери для многосторонней дополнительной поддержки нашей страны. Эти 17,5 млрд, которые дает МВФ – это начало, а не конец поддержки наших международных партнеров», - резюмировала министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

В настоящий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В целом, в прошлом году Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств.

В 2015 году объем долговых платежей составит около 11 млрд долл.

Госбюджет Украины на 2015 год рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн с предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.