Яценюк назвал условия, при которых в 2016 году украинская экономика начнет расти

Правительство ожидает роста экономики Украины уже в 2016 году в случае реализации реформ, предусмотренных новой программой кредитования экономики Украины со стороны МВФ, а также остановки российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«В случае выполнения программы (МВФ - УНИАН) и остановки российской агрессии, в 2016 году украинская экономика начнет рост», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам международных финансовых организаций, падение экономики Украины должно замедлиться в 2015 году. Причем, согласно прогнозам МВФ рост экономики страны в 2015 году составит 1%.

Правительственные прогнозы развития экономики предполагают падение экономики в 2015 году до «минус» 4,5% и небольшой рост в 2016 году.

Официальной оценки падения ВВП Украины в 2014 году по версии Государственной службы статистики пока не обнародовали, в то же время, по оценкам МВФ, падение составило 7-7,5%.

11 февраля правительство и МВФ согласовали новую программу кредитования экономики сроком на 4 года и ориентировочным объемом финансирования 17,5 млрд долл. с возможным увеличением пакета финансовой помощи до 25 млрд. Окончательное решение о подписании такой программы примет Совет директоров МВФ.