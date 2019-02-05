В США считают, что новые нормы ВТО не изменят торговой политики Китая

В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера намерены привлечь КНР к ответственности за несправедливые и оказывающие деформирующее воздействие на рынки торговые практики.

Возможные новые нормы Всемирной торговой организации (ВТО) не приведут к изменению "меркантилистской" торговой политики китайских властей.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в понедельник ежегодный доклад, который был подготовлен для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. 183-страничный документ посвящен вопросам выполнения Пекином обязательств в рамках ВТО.

"Нереалистично ожидать успеха от любого рода переговоров по новым правилам ВТО, которые бы ограничивали существующий подход Китая к экономике и торговле на конструктивной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты намерены привлечь Китай к ответственности за любые несправедливые и оказывающие деформирующее воздействие на рынки торговые практики, которые наносят ущерб работникам, предприятиям и фермерам США.

"До тех пор пока Китай не изменит свой подход к экономике и торговле, Соединенные Штаты будут принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы расходы на нерыночную экономическую систему Китая покрывались самим Китаем, а не Соединенными Штатами, - говорится в документе. - Китай сохраняет свою нерыночную экономическую структуру и определяемый государством меркантилистский подход к торговле в ущерб своим торговым партнерам".

Отмечается, что весьма маловероятно, что Китай согласится на новые правила, призванные изменить его торговую политику и экономическую систему.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.