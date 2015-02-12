Официальный курс украинской валюты к доллару с начала года упал более чем на 9 гривень

Национальный банк Украины сегодня, 12 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,0991 грн/долл., что на 45 копеек выше вчерашнего очередного исторического минимума на уровне 25,5581 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по состоянию на 14:30 составил 25,8214 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке составляют 26,35/26,70 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году регулятор перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня в течение года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

Читайте такжеНовая программа МВФ поможет стабилизировать гривню – ЯценюкС момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза – до около 5 грн с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года – почти вдвое, до 8 грн/долл.

В конце 2014 года НБУ перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.

С 5 февраля этого года Национальный банк прекратил проведение ежедневных индикативных аукционов на валютном рынке для определения равновесного курса, в результате чего должен установиться единый рыночный курс.