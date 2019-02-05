В Минфине назвали рекордными объемы возмещения НДС в январе

В Минфине назвали рекордной январскую сумму возмещения НДС, из нее - 8,7 миллиарда гривень - по декларациям ноября по результатам камеральных проверок.

Объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года составил 19,71 миллиарда гривень, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

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В пресс-службе Министерства финансов Украины назвали рекордной январскую сумму возмещения НДС, из нее - 8,7 миллиарда гривень - по декларациям ноября по результатам камеральных проверок.

"Возмещение НДС происходит в автоматическом режиме, даже если сумма к возмещению после завершения проверок превышает плановый показатель на месяц", - отметили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначества, общая сумма возмещения НДС в январе 2018 года составила 12 миллиардов гривень.

Государственная казначейская служба в 2018 году возместила налогоплательщикам 131,7 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.

По данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в 2018 году вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", компания "Нибулон", комбинат "Азовсталь".