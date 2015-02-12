Международные резервы России снизились до минимума с 2007 года

Международные резервы РФ по состоянию на 6 февраля составили 374,7 миллиарда долларов против 376,3 миллиарда долларов на 30 января 2015 года, сообщил Банк России, передает Прайм.

Ниже этого уровня резервы находились последний раз 4 мая 2007 года, когда они составили 372,1 миллиарда долларов. В кризис 2009 года показатель опускался лишь до 376,1 миллиарда долларов.

"С 31 января по 6 февраля международные резервы снизились на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, в основном в связи с проведением Банком России операций на внутреннем валютном рынке по продаже иностранной валюты и предоставлению валютной ликвидности на возвратной основе", - прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

Читайте такжеМедведев одобрил трату 500 млрд из резервного фонда для закрытия дыр в бюджете

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза – до 385,5 миллиарда долларов.