Нацбанк в январе пополнил резервы на $154 миллиона

Три недели подряд регулятор не продавал валюту.

Национальный банк за период со 2 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке на 153,58 миллиона долларов больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, три недели подряд – с 14 января по 1 февраля - регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, в целом за период со 2 января по 1 февраля НБУ купил на межбанке на 207,90 миллиона долларов, продал – 54,33 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.