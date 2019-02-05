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Нацбанк в январе пополнил резервы на $154 миллиона

10:38, 05 февраля 2019
Финансы
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Нацбанк продолжает запасаться валютой на межбанке / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, три недели подряд – с 14 января по 1 февраля - регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, в целом за период со 2 января по 1 февраля НБУ купил на межбанке на 207,90 миллиона долларов, продал – 54,33 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.

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Теги: #валютные резервы#резервы НБУ