Нацбанк в январе пополнил резервы на $154 миллиона
10:38, 05 февраля 2019Финансы
27 0
Три недели подряд регулятор не продавал валюту.
Нацбанк продолжает запасаться валютой на межбанке / фото УНИАН
Национальный банк за период со 2 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке на 153,58 миллиона долларов больше, чем продал.
Читайте такжеНацбанк увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза
Как сообщается на сайте НБУ, три недели подряд – с 14 января по 1 февраля - регулятор не продавал валюту.
Согласно приведенным данным, в целом за период со 2 января по 1 февраля НБУ купил на межбанке на 207,90 миллиона долларов, продал – 54,33 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter