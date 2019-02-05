Кабмин постарается сделать 2019-й годом роста украинской экономики

Премьер выразил уверенность, что страна вышла из экономического кризиса, и нужно использовать эту возможность для дальнейшего роста.

Кабинет министров Украины в текущем году сделает все возможное, чтобы рост украинской экономики продолжился, заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Украинское правительство и я лично, как премьер-министр, приложим все усилия, чтобы 2019 год был годом роста, годом стабильности и успехов в тех сферах, которые являются важными для жизни наших граждан", - сказал он.

Премьер выразил уверенность, что страна вышла из экономического кризиса, и потому нужно использовать эту возможность для дальнейшего роста.

"Я глубоко убежден, что мы вышли из пропасти, и мы никому не можем дать вернуть нас в ту пропасть и потерять возможность, которая снова открывается перед Украиной", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.