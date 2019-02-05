Эксперт назвал условие для введения налога на выведенный капитал

Позиция МВФ заключается в обеспечении финансовой стабильности в Украине, пусть и путем сдерживания возможного экономического роста.

Законопроект о введении в Украине налога на выведенный капитал может быть принять лишь в том случае, если будет достигнута договоренность Кабинета министров с Международным валютным фондом относительно изменения базы налогообложения предприятий.

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Об этом во время брифинга заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Мы понимаем, что действующая программа с Международным валютным фондом прямо ограничивает возможности изменения базы налогообложения предприятий, финансовых результатов предприятий. Только в случае, если между МВФ и правительством будут достигнуты договоренности о подобном изменении, принятие этого законопроекта является реалистичным", - сказал он.

Эксперт добавил, что основное противостояние происходит между бизнесом, который хочет платить меньше налогов и поддерживает инициативу, а также Минфином и МВФ, которые путем сдерживания возможного экономического роста хотят обеспечить финансовую стабильность в стране.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 31 октября прошлого года заявил на встрече с представителями бизнеса, что не собирается отказываться от идеи внедрения налога на выведенный капитал. По его словам, если раньше МВФ однозначно выступал против внедрения такого налога в Украине, то сейчас воспринимает эту идею уже более положительно, и вся проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.

Министерство финансов Украины считает реальным внедрение налога на выведенный капитал вместо действующего налога на прибыль без угрозы для фискальной устойчивости Украины с 2019 года пока только для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 миллионов гривень.