ПУМБ Ахметова за год получил 2 миллиарда прибыли

На 1 января уставный капитал банка составил 3,3 миллиарда гривень.

Крупнейший из работающих в Украине банков с частным украинским капиталом - "Первый украинский международный банк" - по итогам 2018 года получил 2,038 миллиарда гривень прибыли.

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Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 3,294 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) основан в 1991 году и входит в двадцатку крупнейших банков Украины по объему активов. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию "СКМ Финанс". По итогам 2017 года банк получил 785,8 миллиона гривень прибыли.