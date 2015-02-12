Кабмин назначил компанию Lazard финансовым советником Минфина

Кабинет министров Украины назначил компанию Lazard финансовым советником и глобальным координатором Министерства финансов по будущей долговой операции государственного сектора, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, для упрощения дальнейшей коммуникации, кредиторы должны зарегистрироваться через электронный адрес компании Lazard.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует провести переговоры с ключевыми держателями евробондов о реструктуризации долгов, наняв в качестве консультанта переговоров консалтинговую компанию Lazard.

Украинское правительство для установления долгосрочного партнерства с Международным валютным фондом запросило расширенное финансирование Extended Fund Facility (EFF), чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины в течение следующих четырех лет.

По словам министра финансов Наталии Яресько, составляющей общего плана являются консультации с владельцами украинского суверенного долга для улучшения среднесрочной финансовой стабильности. Как только будут достигнуты договоренности с МВФ, украинская власть представит шаги дальнейших консультаций со своими кредиторами.