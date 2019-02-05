В Канаде основатель криптобиржи "унес в могилу" 140 миллионов долларов пользователей (видео)

Компания наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть зашифрованных данных, но пока безрезультатно.

Владельцы криптовалюти на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим сбережениям из-за смерти ее основателя Джеральда Коттена.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Коттен скончался в декабре прошлого года. Он оказался единственным человеком, который обладал полномочиями на обработку счетов. На бирже криптовалюта торговалась на общую сумму около 137 миллионов долларов, которые принадлежат около 115 тысячам пользователям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть зашифрованных данных, но пока безрезультатно.

Вдова Коттена Дженнифер Робертсон сообщила, что не может получить доступ к документам мужа на его ноутбуке.

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