В Канаде основатель криптобиржи "унес в могилу" 140 миллионов долларов пользователей (видео)
Владельцы криптовалюти на крупнейшей канадской бирже Quadriga потеряли доступ к своим сбережениям из-за смерти ее основателя Джеральда Коттена.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Коттен скончался в декабре прошлого года. Он оказался единственным человеком, который обладал полномочиями на обработку счетов. На бирже криптовалюта торговалась на общую сумму около 137 миллионов долларов, которые принадлежат около 115 тысячам пользователям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания наняла специалистов, которые пытаются восстановить хотя бы часть зашифрованных данных, но пока безрезультатно.
Вдова Коттена Дженнифер Робертсон сообщила, что не может получить доступ к документам мужа на его ноутбуке.
Подробнее об этом вы можете узнать с видео: