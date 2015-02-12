По подсчетам МВФ экономика Украины в прошлом году упала на 7-7,5%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил ранее озвученный прогноз падения экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 7-7,5%, говорится в заявлении миссии Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Экономика Украины в 2014 году упала до 7-7,5%, в основном из-за конфликта на востоке, оказавшего значительное негативное влияние на развитие индустрии страны, ее экспортного потенциала и общей финансовой стабильности», - говорится в заявлении Фонда.

Ранее МВФ прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2014 года до 6,5% и до 7,25% в случае продолжения активных боевых действий на востоке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл.

Новая программа предусматривает ряд ключевых реформ – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведении порядка в энергетике, в оптимизации и сокращении государственных расходов, увеличении до 3% ВВП расходов на инвестиции, в сокращении аппарата государственных чиновников, наведении справедливости в пенсионной реформе, в первую очередь речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

Кроме того, целью новой программы является стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста для Украины.

В МВФ выразили уверенность в том, что реализация программы реформ будет успешной, потому что правительство Украины, по словам директора – распорядителя Фонда Кристин Лагард, демонстрирует готовность внедрять преобразования, повышать тарифы, реструктуризировать банки, сокращать государственные расходы и проводить судебную и антикоррупционную реформы. Кроме того, Лагард отметила, что программа реформ открывает Украине доступ к общему пакету финансовой помощи объемом до 40 млрд долл. в течение ближайших 4 года.

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В апреле 2014 года Украина и МВФ начали реализацию совместной двухлетней программы stand-by объемом кредитования 17 млрд долл. В 2014 году Украина получили по программе два транша общим объемом 4,6 млрд долл. В середине января 2015 года правительство Украины обратилось в Фонд с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине большего объема финансирования и, таким образом, подписания новой программы сотрудничества. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ. В Министерстве финансов Украины ожидают, что первый транш по новой программе может поступить в Украину уже в марте.