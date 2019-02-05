Фонд гарантирования раскрыл топ-5 схем вывода денег из банков

Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости.

Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 538,3 млрд грн по причине реализации прежними владельцами и менеджментом этих финучреждений ряда схем по выведению активов.

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Как сообщается на сайте фонда, установлено пять основных схем выведения активов. В том числе кредитование связанных лиц и предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам либо без обеспечения. С использованием таких схем были выведены активы из «Фортуна-Банка» на 2,2 млрд грн, а также из «Пивденкомбанка» на более чем 4 млрд грн.

Схемой смены собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов пользовались банки «Контракт», «Дельта Банк», «Златобанк», «Укринбанк», «Родовид Банк», «КСГ Банк», «Союз», «Финансы и Кредит», «Платинум Банк».

Также применялась схема покупки «мусорных» ценных бумаг, после чего на балансах банков в управлении фонда оказались такие бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн, ранее купленные банками «Дельта Банк», «Хрещатик», «Форум», «Финансы и Кредит», «Надра».

Также банки практиковали списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Таким образом были выведены средства из 14 банков через Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick and Co.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, Bank Winter&CO.AC на общую сумму 846,31 млн долл. и 75,69 млн евро. Схема применялась в банках «Киевская Русь», «Финансы и Кредит», «Дельта Банк».

Кроме того, банки осуществляли хищение средств на основании поддельных SWIFT-сообщений. В частности, этой схемой пользовался «Дельта Банк».

Также сообщается, что на 30 января фонд предъявил 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований более 66,3 млрд грн.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.