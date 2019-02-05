Экономика в ловушке. Новые рекорды трудовой миграции

Нацбанк обнародовал новое достижение заробитчан – объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил рекордные 11 млрд долларов. По словам и.о. главы НБУ Екатерины Рожковой, в этом году регулятор ожидает, что сумма переводов от наших соотечественников, которые ищут лучшей жизни за границей, скорее всего, подрастет за счет номинального увеличения их доходов. Все будет зависеть от экономической ситуации в тех странах, где в основном работают украинцы. Но при этом процесс трудовой миграции замедлится.

Мигранты наращивают свои переводы последние три года. Так, эти потоки денег в 2016 году составили 7,5 млрд долларов, в 2017 году - 9,3 млрд долларов. По подсчетам Нацбанка, это – 8% ВВП. Кроме того, сумма в разы превышает инвестиции в нашу страну, в прошлом году их чистый приток составил всего 2,4 млрд долларов.

Правда, статистика несовершенна. По оценке Международной организации по миграции (МОМ), сумма «трудовых» переводов в Украину в 2017 году превысила 12 млрд долларов, что составляет аж 11% нашего ВВП. Подсчеты Нацбанка куда скромнее.

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НБУ объясняет такое расхождение тем, что статистика частных переводов – сложная задача, поскольку необходимо комбинировать различные источники информации: данные финансового сектора, опрос трудовых мигрантов, оценки модели поступлений средств.

Между тем, именно деньги украинских мигрантов помогают удержать на плаву платежный баланс, а, значит, и стабильность гривни. И не только – сумма в 11 млрд долларов полностью покрывает украинский дефицит торгового баланса (разница между импортом из страны и экспортом в страну). Таким образом, кошелек мигрантов давно стал спасительным кругом для застрявшей в экономическом кризисе экономики Украины. По факту это означает, что одна из крупнейших европейских стран, обладающая богатейшими природными и людскими ресурсами, живет за счет своей дешевой трудовой силы за границей.

Труд – в аренде

Аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что нынешнее положение вещей положительно для банков и финансовой системы в целом, но несет риски для экономики.

«Миграция – сложный процесс. Для государства на среднюю перспективу – положительный эффект, так как поступившие от трудовых мигрантов в 2018 году 11 млрд долларов поддерживают платежный баланс, удерживают курс нацвалюты, то есть, хорошо на нем сказываются. Но на долгосрочную перспективу рост трудовой миграции – потеря конкурентного преимущества на фоне отсутствия рабочих рук», - отметил эксперт.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин отмечает, что на деле показатель поступлений от трудовых мигрантов в Украину существенно ниже – примерно на 20%. Тем не менее, эти деньги сейчас играют немалую роль.

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«Цифра меньше на 20%. Непонятно, почему центробанк рассуждает о движении ресурсов только в одну сторону. Но, действительно, эти деньги играют на пользу нацвалюте. Если вы получили от «дядюшки» из Канады доллар и хотите на него что-то купить, то должны будете обменять его на гривню. А раз банку продают доллары, то значит он увеличивает свои валютные запасы, но при этом гривневый ресурс становится дороже. Вот если бы наоборот – покупали доллары, то они были бы в дефиците, а значит росли в цене. Процесс сейчас следующий: чем больше в страну заходит долларов, тем больше предложения на рынке, что означает укрепление гривни. Если брать чисто финансовый аспект, то деньги мигрантов – не плохо. Но тогда вполне логичен ряд вопросов: не понятно, как поведут себя мигранты в этом или следующем году. И опять-таки: что же для нас лучше – то, что мы получаем эти доллары из-за рубежа от наших работников, которые трудятся на экономику другой страны, или может, лучше, чтобы они могли заработать такие же или близкие по сумме деньги в Украине, развивая нашу экономику? Сейчас звучит беспокойство оттоком рабочей силы, оттоком мозгов, причем молодых, и это негативно скажется уже через несколько лет. Но с точки зрения центрального банка, в целом финансовой системы, сейчас ситуация достаточно неплохая. Во многих странах под выборы национальная валюта дешевеет, а у нас – дорожает. Создается иллюзия улучшения благосостояния», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский уверяет, что общая сумма перечислений от трудовых мигрантов – более 11,5 млрд долларов, и акцентирует на том, что это – больше, чем все прямые иностранные инвестиции за несколько предыдущих лет.

«За счет притока этих средств сохраняется курс нацвалюты и даже можно наблюдать незначительную ревальвацию гривни при том, что торговый дефицит составляет 12 млрд долларов. Кроме положительного влияния на курс, эти средства идут на потребительский рынок и стимулируют экономический рост», - отметил эксперт, добавив, что трудовая миграция имеет еще ряд положительных аспектов: повышение оплаты труда на внутреннем рынке до конкурентного уровня; повышение уровня квалификации работников вследствие приобретения лучшего опыта за рубежом; увеличение валютных поступлений от эмигрантов; повышение уровня благосостояния семей мигрантов.

По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, роль поступлений от трудовых мигрантов определить объективно невозможно из-за наличия «черного» обмена валют, поэтому неизвестно, сколько именно продается валюты из тех 11 млрд долларов, которые ввезли в Украину.

«Думаю, объемы небольшие, 3-5 млрд долларов, но по факту очень сложно выделить эту сумму из статистики. Тем не менее, вклад этих средств в экономическую жизнь страны оценивается в чуть меньше 10% ВВП. Если бы заробитчаны работали в Украине, то было бы точно больше 10% нашего ВВП, а так – это лишь часть того, что они зарабатывают, миграция имеет свою стоимость – транспорт, связь, еда, проживание за границей, за все нужно платить… Для Украины – плохо, что она отдает часть своей рабочей силы в аренду, но хорошо, что страна получает хоть какой-то денежный поток взамен», - подчеркнул Шапран.

Человек всегда ищет, где лучше…

Выяснить, сколько украинцев ежегодно покидают свою страну в поиске лучшей жизни, тоже оказалось не так-то просто. По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей работают 3,2 миллиона наших сограждан, временно – от 7 до 9 миллионов человек. У Международного валютного фонда несколько иная оценка: МВФ считает, что за рубежом работает не более трех миллионов украинцев. Госстат вообще подсчитал, что количество трудовых мигрантов составляет не более 1,3 миллиона человек. Международная организация миграции оценивает возможное потенциальное увеличение количества трудовых мигрантов из Украины в краткосрочной перспективе на 41%, и это с учетом того, что в прошлом году число выехавших, по оценкам МОМ, превысило 700 тысяч человек.

Среди потенциальных заробитчан половина – в возрасте от 18 до 29 лет. Украинцы, по мнению МВФ, уезжают, потому что наша страна столкнулась с серьезными проблемами. Рост экономики недостаточен, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, в частности, практическое отсутствие доступных кредитов, так и не решены. Плюс внешнеполитическая ситуация. Именно по этим причинам, по оценке Global Economy Watch, только в 2019 году наша страна потеряет 1,5% трудовых ресурсов, став мировым лидером по этому показателю. Причем есть риск, что часть мигрантов из Украины превратятся в эмигрантов. А вместе с ними в более успешные страны переедут их семьи и близкие, и, таким образом, и средства на выплату некоторым из них пенсий… А следом – и рост экономики заморозится, так как самым большим инвесторов в нашу страну является именно ее население.

География трудовой миграции в последнее время несколько изменилась. Если раньше большинство украинцев «за длинным рублем» ехали в Россию, то теперь на краткосрочные работы едут в соседние Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию, Хорватию, Литву. Длительное пребывание характерно для поездок в Германию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию. По данным Евростата, в 2017 году в Чехии проживали более 120 тысяч граждан Украины, в Болгарии – свыше 4 тысяч, в Италии - 230 тысяч, в Португалии - 35 тысяч, в Польше – более 2 миллионов. Причем, это только официальные данные. Немало украинцев едут и дальше на Запад – в США, Канаду. И это, в основном, квалифицированные специалисты. Все перечисленные страны очень заинтересованы в трудовых руках, поэтому всячески упрощают доступ на свои рынки, в том числе для украинских мигрантов. Они даже стали конкурировать между собой за привлечение наших трудяг!

И в этом нет ничего удивительного. Страны сразу после вхождения в уже оформившийся ЕС переживали масштабную миграцию в более успешные европейские страны. Например, население балтийских государств за годы адаптации в Евросоюзе сократилось на четверть. В целом новички-члены ЕС из Восточной Европы, по оценке Международного валютного фонда, потеряли порядка 1-1,3% ВВП вследствие миграции. Уехавших из Польши в Германию и Британию рабочих нужно кем-то замещать. Именно этот процесс сейчас и переживает Украина, что немудрено: в нашей стране ВВП на душу населения – самый низкий в Европе. Вполне логично, что люди уезжают туда, где можно больше заработать, соответственно, комфортней жить.

Время требует перемен

Эксперты предупреждают: если тенденция роста миграции сохранится, то в течение 3-5 лет нашу страну ждут большие проблемы. Экономика Украины, которая все никак не может перейти от производства товаров с низким уровнем добавленной стоимости к высокому, будет только сжиматься из-за нехватки трудовых рук. Избежать этого можно, ускорив реформы и модернизируя производства, что требует масштабных инвестиций. Если власть не предпримет необходимых мер, то деньги мигрантов нас уже не спасут.

«Между тем, как бы там ни было, но хорошо, что пал визовый занавес, и у экономически активного населения появилась возможность не бедствовать, заработать. Что нужно сделать, чтобы люди работали дома? Думаю, ничего сделать невозможно. Поляки, например, до сих пор выезжают на работу за границу, где платят больше. А у нас процессы миграции трудовой силы только начались. Должно пройти 5-10 лет, чтобы приток инвестиций изменил характер нашей экономики. И тогда что-нибудь изменится», - сказал Шапран.

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Фурса же предупреждает, что с такими темпами миграции проблемы для украинской экономики неминуемы: «С учетом будущих трудностей уже сейчас нужно повышать зарплаты, предоставлять людям возможность выбирать конкурентные рабочие места, чтобы им не нужно было выезжать на работу, к примеру, в Польшу. Понятно, что такую зарплату, как в Польше, мы не сможем дать людям в ближайшие 20-30 лет. Причем нам нужно не только поднимать зарплату, но и уровень жизни, который включает в себя и комфорт, и многие другие основы цивилизации. Вот когда у нас будет найден баланс в этих сферах, тогда украинцы перестанут массово уезжать. А чтобы этот баланс найти, необходимы инвестиции для создания конкурентной экономики. Пока риск потерять много трудоспособной молодежи есть. Правда, через это проходили и европейские страны, в том числе Италия, Ирландия, страны Балтии, и это неизбежно. Чем быстрее будут проведены реформы, призванные модернизировать Украину, тем меньше людей уедет. Но в нынешнем глобальном мире в принципе трудно удержать людей на одном месте. Цифры по миграции сейчас стабилизировались. Их скачкообразный взлет был эффектом от введения безвиза. Все те, кто хотел уехать, это сделали, причем – массово. Поэтому резкого роста показателя миграции уже не будет. Нужно помнить главное: миграция – естественный процесс и нужно его таковым и воспринимать. Люди всегда ищут, где им жить будет лучше».

Несходовский подчеркивает, что главный негатив трудовой миграции – уменьшение возможностей для экономического развития вследствие оттока за границу лучшей, инициативной, более мобильной части трудовых ресурсов; снижение поступлений в бюджет из-за сокращения числа потенциальных налогоплательщиков, ухудшение демографической ситуации, старение населения по причине падения доли лиц трудоспособного и репродуктивного возраста.

«Если брать в целом, данная ситуация в долгосрочной перспективе будет иметь негативные последствия, особенно, если трудовая миграция будет перерастать в окончательную эмиграцию из Украины. Для возвращения украинцев нужно улучшить внутреннюю ситуацию с конкуренцией и условиями ведения бизнеса. В частности, перекрыть контрабандные потоки импортных товаров в Украину, что искажает принцип конкуренции, улучшить бизнес-климат, стимулировать создание новых рабочих мест, обеспечить защиту частной собственности. При реализации этих шагов будет обеспечено создание новых рабочих мест и достойный уровень оплаты труда», - подытожил эксперт.

Если в ближайшее время власть не последует советам экспертов, количество уезжающих из Украины только увеличится. А темпы роста экономики страны будут исключительно сокращаться. Время не ждет – требуются кардинальные перемены.

Нана Черная