Евро на межбанке преодолел психологическую отметку в 30 гривень
17:51, 12 февраля 2015Финансы
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Гривня на межбанке опустилась до 26,70 за доллар
Средневзвешенный курс гривни составил 25,9819 грн/долл. / Фото УНИАН
В четверг, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 26,15/26,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По словам собеседника агентства, сделки проходят в небольших объемах.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,77/30,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3960/0,4040 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 25,9819 грн/долл., к этому часу было заключено 229 соглашений, объем торгов составил 211,92 млн долл.
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