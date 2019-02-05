Недостроенный ТРЦ “Республика” в Киеве продали за 777 миллионов

Торгово-развлекательный центр купила компания «Солтекс Капитал».

Компания «Солтекс Капитал» во время «голландского аукциона» купил права на недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika, предложив 777,13 млн грн.

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Как сказано в сообщении в системе «Прозорро.Продажи», на аукционе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продавал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка «Надра».

Лот состоял из прав требования по кредитам, которые были обеспечены недостроенным ТРЦ по ул. Большая Окружная, 1, 1-а, 1-в в Киеве. Также в залоге банка находится ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га вместе с имущественными правами по предварительным договорам аренды торговых площадей в торгово-развлекательном центре.

Как сообщал УНИАН, изначально открытие ТРЦ Respublika было запланировано на ноябрь 2014 года. Однако позднее компания «Мегаполисжилстрой» перенесла сроки открытия ТРЦ на март 2015 года в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в стране.

Справка УНИАН. ТРЦ Respublika должен был стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине. Его общая площадь оценивалась 295 тыс. кв. м, арендная – 135 тыс. кв. м. Заказчиком проекта являлась компания «Мегаполисжилстрой», девелопером - «К.А.Н. Девелопмент», генподрядчиком - «К.А.Н.Строй».