Доллар и евро резко упали в цене

Гривня на межбанке 5 февраля укрепилась к доллару на 24 копейки - до 27,12/27,15 грн/долл.

Во вторник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., что на 24 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,95/30,99 грн/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на среду, 6 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,2159 грн/долл., к евро – на уровне 31,0887 грн/евро.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.