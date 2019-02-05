За границей работают около пяти миллионов украинцев – эксперт

Согласно опросу, более 35% украинцев хотели бы получить работу за рубежом.

Около 5 миллионов человек работают за границей на постоянной основе или вовлечены в процесс трудовой миграции.

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Такие данные УНИАН озвучил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник после круглого стола.

«Наша ассоциация опирается на цифру 5 млн человек. Она базируется на том, что в апреле 2018 года Климкин (министр иностранных дел Украины – УНИАН) сказал о том, что в России работает приблизительно 3 млн украинцев, поляки говорят о 2 млн украинцев, которые у них работают», – сказал он.

По словам Воскобойника, они приводят именно эти показатели, потому что во всех других странах работает значительно меньше украинцев.

«В Чехии, например, работает до 120 тысяч, в странах Балтии вместе 50 тысяч, поэтому мы говорим о цифре 5 млн человек, которые вовлечены в процесс трудовой миграции и работают», - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что точных цифр по работающим за рубежом украинцам нет, поскольку даже не известны точные данные о количестве проживающих в Украине.

«Мы можем опираться на такие вещи, как: Международный валютный фонд говорит, что за границей работает 3,2 млн украинцев, наш министр соцполитики (Андрей Рева – УНИАН) говорит, что 3,2 млн работает на постоянной основе, включены в процесс трудовой миграции от 7 до 9 млн, включая эти 3,2 млн», - сказал он.

Присутствовавший на круглом столе руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович презентовал данные опроса более 40 тысяч респондентов, полученные в декабре 2018 года.

«Согласно опросу, более 35% украинцев хотели бы получить работу за рубежом, это очень много. Основной мотив – больше заработок, больше возможностей», - сказал он.

По словам Антиповича, основным фактором, который может вернуть в Украину заробитчан, является возможность для них заниматься предпринимательской деятельностью.

«Каждый второй из тех, кто хочет работать за границей, говорит о том, что готов инвестировать заработанные за рубежом деньги в открытие собственного дела здесь, в Украине», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики Украины, количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составило 7-9 миллионов человек, причем количество тех, кто на постоянной основе находится за пределами страны, не превышает 3,2 миллиона.

По информации Национального банка Украины, объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 млрд долл.