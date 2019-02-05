С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, которую употребил их дом

Вступила в силу новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг.

С февраля 2019 года жители дома должны платить за весь объем воды, которую употребил их дом.

Об этом сообщает АО «АК «Киевводоканал», ссылаясь на новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг, которая введена в действие с 25 января текущего года.

Отмечается, что указанная методика утверждена приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2018 года №315.

«Среди основных принципов, применяет методика - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом холодной воды, измеренным общедомовых счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков», - говорится в сообщении.

Определено, что для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления, а для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющими счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

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Для каждого дома методика предполагает свой расчетный период, на дату которого проводится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

«Киевводоканал» путем размещения объявлений на домах и в квитанциях на оплату уведомит всех потребителей о расчетной дате в каждом доме. В указанный день представитель «Киевводоканала» ежемесячно будет снимать показатели общедомового счетчика в вашем доме», - отметили в ведомстве.

Потребителей услуг приглашают участвовать в снятии показателей.

«Также может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды. В соответствии с методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)», - добавили в «Киевводоканале».

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для «Киевводоканала», сообщает пресс-служба коммунального предприятия.