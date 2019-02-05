Рада отклонила возможность оспаривать в судах решения Антимонопольного комитета

По мнению депутатов, разрешение судам изменять штрафы АМКУ даст монополистам возможность добиваться через суды уменьшения штрафов.

Верховная Рада отклонила законопроект, который предусматривает для компаний возможность оспаривать в суде решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в том числе размер назначенных штрафов.

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За принятие законопроекта №2431 «О внесении изменений в законодательство о защите экономической конкуренции по определению размера штрафов органами Антимонопольного комитета Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции» проголосовали 94 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как указывается в пояснительной записке, данный законопроект внедряет единую систему расчета штрафов, разработанную Антимонопольным комитетом, поскольку сейчас установлен только верхний размер штрафа и нет никаких правил калькуляции штрафных санкций. Предлагаемые изменения позволят обеспечить единый подход к определению размера штрафов Антимонопольным комитетом, что приведет к уменьшению количества дискриминационных решений, когда за похожие нарушения разным компаниям назначались разные штрафы. Также проект закона устанавливает право компаний обжаловать в суде решения Антимонопольного органа. Принятие данного законопроекта заложено в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, докладывая по законопроекту, сообщил, что документ предлагает дать право через суд изменять размер штрафов АМКУ, однако сейчас суды не имеют необходимой методики для определения справедливых размеров штрафов.

В то же время многие депутаты высказались против разрешения судам изменять штрафы АМКУ, поскольку это может повлечь за собой возможность для монополистов через суды добиваться уменьшения штрафов. Согласно действующему законодательству, решения АМКУ не подлежат обжалованию в суде.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Верховная Рада Украины отправила законопроект №2431 «О внесении изменений в законодательство о защите экономической конкуренции по определению размера штрафов органами Антимонопольного комитета Украины за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции» на повторное второе чтение.

Антимонопольный комитет Украины является государственным органом со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции и предпринимательской деятельности. Основная задача Антимонопольного комитета – участие в формировании и реализации конкурентной политики Украины. Она осуществляется по следующим направлениям: осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции; предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции; контроль за концентрацией; контроль за регулированием цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий.