Financial Times: МВФ представил новую программу спасения Украины на общую сумму 17,5 мрд. долл.

Как ожидается, эти деньги будут направлены на реструктуризацию частных долгов Киева, что поможет ему укрепить государственные финансы, пишут Анн-Сильвен Шассани и Питер Шпигель в своей статье, которая называется «МВФ представил новую программу спасения Украины на общую сумму 17,5 мрд. долл.», опубликованной в британской газете Financial Times.

Этот пакет помощи будет предоставлен вместо программы помощи, которая предполагала предоставление Украине 17 млрд. долл. и была запущена менее года назад, но от нее отказались, когда произошла эскалация конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины. МВФ выделил 4,5 млрд. в рамках первой программы, поэтому в общей сложности он предоставит Украине помощь в размере 22 млрд. долл.

Учитывая обещанную помощь от ЕС и США, а также ожидаемые двусторонние кредиты от крупнейших экономик мира на сумму в несколько миллиардов долларов, размер пакета финансовой помощи достигнет 40 млрд. долл. Но это может стать разочарованием для Киева, учитывая нехватку в потребностях финансирования в этом году.

Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, назвала эту программу «реалистичной», сказав: «Это амбициозный план, но риск есть».

Вспомнив о том, что Украина уже не раз разочаровывала МВФ, она сказала: «В чем разница на этот раз? Очевидно, что украинские власти демонстрируют невиданное раньше мужество и желание проводить реформы».

Но Тим Эш, аналитик Standard Bank, специализирующийся на развивающихся рынках, не согласен с тем, как Лагард охарактеризовала новый пакет помощи. «Это не является значительно расширенной программой МВФ, и Лагард не должна преподносить это в таком виде», – написал он.

Поскольку из нынешнего пакета помощи была выплачена всего лишь небольшая часть денег, новый пакет предполагает всего 5,8 млрд. дополнительных средств от МВФ, отметил г-н Эш. «Проблема в том, что фонд не спешит выделять значительную сумму для Украины, поскольку обеспокоен конфликтной ситуацией в стране», – добавил он.

О новом пакете помощи было объявлено рано утром в четверг, как раз перед тем, как Украине удалось достичь соглашения о прекращении огня с поддерживаемыми Россией сепаратистами после переговоров в Минске между президентом Украины Петром Порошенко, президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, которые длились всю ночь. Режим прекращения огня должен начать действовать в субботу в полночь, по словам Путина.

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МВФ сообщил странам-членам в декабре, что когда начала действовать программа помощи, Киеву не хватало 15 млрд. долл. Ранее в этом месяце украинские власти сказали, что золотовалютный резерв страны сократился до 5,4 млрд. долл., хотя еще в мае он насчитывал 16,3 млрд. долл. Аналитики Dragon Capital считают, что потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие три года составят 45 млрд. долл.

МВФ не сообщил, какой фактор риска должны использовать украинские держатели облигаций, чтобы соответствовать его пересмотренным прогнозам в рамках новой программы. Этот вопрос будет обсуждаться между Киевом и его кредиторами. Министр финансов Украины Наталья Яресько сказала, что переговоры с держателями госдолга начнутся в марте.

Другой вопрос в том, что украинское правительство собирается делать с кредитом на сумму 3 млрд. долл., полученным от Москвы. Обычно при пересмотре условий и сроков кредитов ко всем кредиторам отношение должно быть одинаковым, но бывают исключения, когда задолженность нужно выплачивать правительствам других стран, в зависимости от условий займа. В прошлом году Киев также выпустил облигации на сумму 1 млрд. долл., гарантированные США.

Г-жа Лагард ничего не сказала о возможном участии в погашении долга перед Россией.

Арсений Яценюк, украинский премьер-министр, сообщил, что переговоры с МВФ зашли в тупик в одиннадцатом часу из-за требований фонда реформировать энергетический сектор страны, на который государство расходует слишком много средств из-за больших субсидий.

«Переговоры сложные, потому что никто никому не дает деньги просто так», – сказал г-н Яценюк.

Кристин Лагард похвалила новое украинское правительство за то, что оно не только достигло нужных показателей по сокращению бюджета, но и превзошло их, а также создало гибкий режим обменного курса, повысило тарифы на электроэнергию для населения и начало бороться с коррупцией.

Помимо МВФ, финансовую помощь Украине предоставили также США и ЕС. В прошлом месяце Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, предложил ЕС предоставить Украине еще один кредит в размере 1,8 млрд. евро, чтобы дополнить две предыдущие программы помощи на общую сумму 1,6 млрд. евро.

В дополнение к гарантированным США облигациям на сумму 1 млрд. долл., выданных в мае, в прошлом месяце Вашингтон также согласился предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на сумму 2 млрд. долл.