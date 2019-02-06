Минфин снова одолжил деньги в госбюджет - 7 миллиардов

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 6 млрд грн и 10 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,394 млрд грн и 9,9 млн долл.

Читайте такжеС начала года иностранцы удвоили вложения в украинские облигации

Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 63, 182, 210, 287, 357, 714 и 1064 дня со средневзвешенной доходностью 19,5%, 18,92%, 19%, 18,5%, 18,47%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 162 и 358 дней с доходностями 6,7% и 7,25% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 6,666 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.