Доллар и евро резко подешевели: курс НБУ

Официальный курс НБУ на 6 февраля: 100 USD – 2721.5854 грн; 100 EUR – 3108.8670 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2721.5854 (5 февраля – 2742.3692)

100 EUR – 3108.8670 (5 февраля – 3138.6415)

Во вторник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,15 грн/долл., что на 24 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,95/30,99 грн/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.