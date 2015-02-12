Эксперты подсчитали, что в феврале резервы сократятся еще на $0,8 млрд

Сумма расходования золотовалютных резервов Национального банка Украины в феврале может составить около 0,8 млрд долл., говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно расчетам ассоциации, оценочные потребности «Нафтогаза» в валюте в феврале составляют 0,5 млрд долл., выплаты по внешним суверенным обязательствам – 0,4 млрд долл.

При этом в ассоциации отмечают, что часть этого спроса может быть удовлетворена за счет привлеченных Минфином средств от продажи валютных ОВГЗ (0,16 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе снизились на 14,77% – до 6,420 млрд долл. и обновили более чем 11-летний минимум после провала до 6,565 млрд долл. в июле 2003 года.

Нацбанк объясняет снижение резервов перечислением платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, погашением и обслуживанием валютного госдолга, включая Международный валютный фонд, а также проведением интервенций на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни.

Национальный банк Украины ожидает роста золотовалютных резервов страны до конца 2015 года до 17 млрд долл. за счет реализации программы реформ и получения международной финансовой помощи.